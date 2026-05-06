Luz Mery Cárdenas se pronuncia tras captura de otro implicado en el asesinato de su hijo Fredy Guzmán

El miércoles 15 de abril de 2026 ocurrió un lamentable hecho en Transmilenio. Unos ladrones asesinaron a un joven cuando le quisieron robar el celular.

RELACIONADO Capturan en Cedritos a otro presunto implicado en el asesinato de Freddy Santiago Guzmán en Transmilenio

La víctima de este hecho fue Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que estudiaba Ingeniería de Sistemas y trabajaba medio tiempo en cine para costear los gastos de la educación.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Aquel día, estuvo con su novia en un parque y cuando se disponía a tomar un articulado en la estación Minuto de Dios, fue increpado por tres ladrones. Durante el forcejeo, le dieron varias puñaladas.

En el hospital le practicaron varias cirugías, pero nada se pudo hacer y murió en la mañana del jueves 16 de abril.

El caso ha tenido avances. Un mes después, el viernes 15 de mayo, las autoridades capturaron en el barrio Garcés Navas, localidad de Engativá, a uno de los presuntos sospechosos. Este hombre de 22 años fue imputado por homicidio y hurto calificado, no aceptó cargos y lo enviaron a la cárcel.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron en la tarde del jueves 4 de junio a otro implicado en el crimen en Cedritos. Se espera que en pocas horas lo imputen por los mismos delitos que el otro detenido.

¿Cuántos implicados faltan por ser capturados?

Luz Mery Cárdenas, la mamá del joven, habló con Noticias RCN sobre estos recientes avances en el proceso: “Doy gracias a Dios por la captura del segundo que mató a mi hijo. Le pido a todos los medios de comunicación que sigan haciendo justicia. Le pido al alcalde (Carlos Fernando Galán), Policía y Fiscalía que sigan haciendo justicia”.

Cabe mencionar que aún falta por capturar al tercer sospechoso. “Hasta las últimas consecuencias y no me voy a quedar quieta hasta que estos individuos estén tras las rejas. No me lo van a devolver, pero sé que mi hijo va a descansar en paz”.