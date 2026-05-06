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Incorporan a la abogada que representó a Sean ‘Diddy’ Combs a la defensa de Maduro

Anna Estevao defendió al cantante y ahora hará parte de la defensa de Maduro, encabezada por Barry Pollack.

Nicolás Maduro y Sean 'Diddy' Combs.
Nicolás Maduro y Sean 'Diddy' Combs. Foto: AFP.

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Reuters

junio 05 de 2026
07:05 a. m.
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Se cumplieron cinco meses desde que se llevó a cabo la Operación Resolución Absoluta, la cual concluyó con la captura de Nicolás Maduro. El venezolano ha comparecido un par de veces ante el juez Alvin Hellerstein y la tercera será a finales de junio.

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Lo último del proceso es que se autorizó que el régimen venezolano costeara los gastos del juicio. Antes no se podía y fue el argumento que presentó la defensa para tratar de desestimar los cargos.

¿Quién es la abogada Anna Estevao?

Reuters conoció que la abogada Anna Estevao fue incluida en el equipo de la defensa de Maduro. La litigante hace parte del bufete de Harris Trzaskoma y representó al rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

La llegada de Estevao se da dos días después de Trzaskoma incorporara a Barry Pollack, el abogado que ha llevado el proceso del venezolano, a su bufete. Anteriormente, había estado en la firma de Harris St. Laurent.

En 2025, Combs fue condenado a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses) por ejercer la prostitución. Además, le impusieron una multa de 500 mil dólares. Sin embargo, la defensa de Estevao hizo que lo absolvieran por tráfico sexual y crimen organizado, por lo que evitó la cadena perpetua.

¿De cuántos años es la condena de ‘Diddy’?

El juicio, aparte de mediático, fue relativamente rápido: duró dos meses. En ese transcurso hubo 34 testigos, incluyendo las exparejas de ‘Puff Daddy’. El rapero ha estado preso desde septiembre de 2024.

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Se recuerda el interrogatorio de Estevao a Casandra Ventura, exnovia del cantante y una de las testigos más importantes del caso. Ella lo acusó por haberla obligado a participar en actos sexuales degradantes en las fiestas que realizaba.

Es importante mencionar que Maduro fue llevado al Centro de Detención de Brooklyn, por lo que habría interactuado con ‘Diddy’. Incluso, el también cantante Tekashi 6ix9ine contó que el venezolano le firmó una figura de Bob Esponja.

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