Dan a conocer el ranking de las mejores empresas para trabajar en Colombia 2026

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) presentó los resultados de la edición número 17 de su prestigioso ranking Merco Talento Colombia 2026. El estudio destaca y clasifica a las compañías con la mejor capacidad para atraer y fidelizar el talento humano en el país, consolidándose como la radiografía más exhaustiva de la marca empleadora en el territorio nacional.

Para este año, Bancolombia repitió la hazaña y se consolidó firmemente en el primer lugar de la clasificación general al obtener la máxima puntuación de 10.000 puntos.

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El segundo puesto fue ocupado por la petrolera estatal Ecopetrol, con una calificación de 9.657 puntos, mientras que la multinacional de alimentos Alpina completó el podio nacional ascendiendo a la tercera posición con 8.423 puntos.

Conozca el ranking completo de las mejores empresas para trabajar

La medición reveló un panorama dinámico con importantes movimientos entre las organizaciones líderes. El listado de las diez corporaciones con mejor reputación interna y calidad laboral se estructuró de la siguiente manera:

Bancolombia (10.000 puntos)

Ecopetrol (9.657 puntos)

Alpina (8.423 puntos)

Bavaria (8.256 puntos)

Empresas Públicas de Medellín - EPM (7.726 puntos)

Sura (7.658 puntos)

Mercado Libre (7.448 puntos)

Davivienda (7.353 puntos)

Grupo Argos (7.333 puntos)

Nestlé (7.264 puntos)

El 96,9 % de los trabajadores encuestados de las empresas del top 10 cree que su empresa tiene definido un propósito corporativo. Asimismo, el 76,5 % considera que el propósito de la empresa se refleja “mucho” en la actividad actual de la misma.

En este sentido, el 74,3 % de los trabajadores encuestados de las empresas que lideran el top 10 en Colombia, aseguran que se identifican “mucho” con el propósito de la empresa en la que trabajan.

Entre las novedades más comentadas del reporte sobresale el crecimiento sostenido de Grupo Argos, compañía que escaló siete posiciones para ingresar oficialmente al selecto grupo de los diez primeros, así como el avance de Mercado Libre, que avanzó cuatro renglones respecto al ejercicio del año anterior.