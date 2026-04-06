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Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 4 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
08:42 a. m.
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  • Un joven motociclista resultó gravemente herido en el barrio Carvajal, en Kennedy, tras ser embestido por un vehículo que al parecer invadió su carril. El conductor huyó del lugar.
  • Medicina Legal descartó que la bebé de 6 meses que murió en Tolima hubiera sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, la mamá fue detenida por abandono.
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