Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 4 de junio de 2026
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Noticias RCN
junio 04 de 2026
08:42 a. m.
08:42 a. m.
- Un joven motociclista resultó gravemente herido en el barrio Carvajal, en Kennedy, tras ser embestido por un vehículo que al parecer invadió su carril. El conductor huyó del lugar.
- Medicina Legal descartó que la bebé de 6 meses que murió en Tolima hubiera sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, la mamá fue detenida por abandono.