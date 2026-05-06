Aida Victoria Merlano no se guardó nada y habló de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Tras la primera vuelta presidencial, varios famosos de Colombia se han pronunciado y han revelado a cuál candidato apoyarán en la jornada electoral del 21 de junio.

Además, otros han reflexionado sobre lo importante que es votar con conciencia debido a que está 'en juego' el futuro del país. Entre ellos se encuentra Aida Victoria Merlano, que rompió el silencio y dejó una reflexión en su cuenta de TikTok. ¿Cuál fue?

Esto fue lo que dijo Aida Victoria Merlano antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia

De acuerdo con el análisis de Aida Victoria Merlano, algunas personas no deberían poder votar debido a que, según ella, ejercen el derecho sin conocer las propuestas de los candidatos.

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"Si me van a 'funar', que sea de tres en tres, pero todas las personas no deberían poder votar. En este país los ignorantes están determinando el futuro de toda la nación y no estoy diciendo ignorante en forma peyorativa, sino que en realidad hay un grupo de personas que ignora cierto tiempo de información y, aun así, está tomando decisiones. Yo no digo que esté mal ser ignorante porque, evidentemente, todos no lo sabemos todo, pero, precisamente, esa es la razón por la que tú no opinas sobre las cosas que no sabes", comenzó afirmando Aida Victoria Merlano.

"Hay personas que ni siquiera entienden cuál es la función de un presidente y hay personas que no saben cuál es la diferencia entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También hay personas que no saben cuáles son las características que debe tener un presidente para gobernar y hay otras que todavía se dejan manipular por propuestas irrealizables. Pienso que toda persona que tenga la aspiración de votar debería, por lo menos, pasar un examen en el que entienda cuál es el cargo al que está aspirando la persona que le está pidiendo el voto y donde se determine si tiene conciencia crítica o comprensión lectora. Yo creo en debatir, en pensar diferente, pero el problema es que aquí la gente dice, pero no piensa. La gente no sabe qué es 'izquierda' ni qué es 'derecha' y, aun así, se autodenomina de la una o de la otra. Yo no les voy a decir por quién votar, pero infórmense, lean, porque ustedes no están eligiendo al presidente de sus circunstancias, sino que al de todos los colombianos", añadió.

Su declaración completa se puede escuchar acá:

¿Quiénes son los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia?

Para las elecciones del próximo 21 de junio de 2026, los colombianos podrán elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De la Espriella obtuvo el 43.73 % del apoyo en la primera vuelta presidencial, mientras que Iván Cepeda un 40.91 %.