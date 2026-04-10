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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 9 de abril de 2026

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abril 10 de 2026
12:30 a. m.
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  • El escándalo por la parranda vallenata que contrataron peligrosos cabecillas criminales presos en la cárcel de Itagüí. La Procuraduría abrió indagación preliminar por estos hechos.
  • Protestas crecen en el país por el aumento desproporcionado en los avalúos catastrales y el impuesto predial. Afectados denuncian incrementos abusivos.
  • A partir del 1 de mayo Ecuador cobrará aranceles del 100% a todos los productos importados desde Colombia, argumentando la falta de medidas efectivas en materia de seguridad fronteriza.
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