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Inspeccionaron cárcel de Itagüí tras parranda vallenata: esto fue todo lo que hallaron

El Inpec desarrolló un fuerte operativo en el penal de máxima seguridad tras el escándalo por la fiesta con Nelson Velásquez.

Valentina Bernal

abril 10 de 2026
07:23 a. m.
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La polémica en la cárcel de Itagüí se desató luego de denuncias sobre una parranda vallenata al interior del penal, que tomó fuerza tras el pronunciamiento de la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien cuestionó el control en este centro de reclusión.

Video registró escandalosa rumba en cárcel de Itagüí: Nelson Velásquez habría sido el invitado principal
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Posteriormente, el Inpec confirmó que el artista sí ingresó al establecimiento, tomó medidas y ahora ejecutaron una minuciosa inspección.

Inspeccionaron cárcel de Itagüí tras polémica parranda vallenata

Tras la controversia, el Inpec llevó a cabo un operativo de inspección en el pabellón 1 de alta seguridad, donde se habrían presentado los hechos.

Lo que encontraron elevó aún más la preocupación sobre lo que ocurre al interior del penal.

Durante la revisión, las autoridades hallaron más de 100 latas de cerveza, así como diferentes tipos de bebidas alcohólicas, entre ellas licores y vinos. Sin embargo, los descubrimientos no se limitaron al consumo de alcohol.

¿Qué hallaron dentro del pabellón donde se desarrolló la parranda vallenata en Itagüí?

En el mismo pabellón también fueron encontrados videojuegos y parrillas eléctricas, elementos que no corresponden a los permitidos dentro de un centro carcelario de estas características.

Cambian a director de la cárcel de Itagüí tras confirmar parranda vallenata con capos dentro del penal
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Cabe recordar que, el operativo se realizó luego de que salieran a la luz versiones sobre una celebración dentro de la prisión, en la que, según lo conocido, habría participado el cantante Nelson Velásquez.

De acuerdo con estas versiones, el artista habría sido contratado por supuestos cabecillas de la denominada “Oficina de Envigado”, en medio del proceso de “paz urbana”.

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