CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 9 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
08:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Al menos 30.000 personas se vieron afectadas por la protesta de taxistas en el aeropuerto El Dorado. Hubo además enfrentamientos entre conductores y agentes de la UNDMO.
  • Fallas en el SITAC han generado afectaciones a cientos de colombianos. Según la Cancillería, se habría detectado una amenaza cibernética sobre una parte del sistema.
  • En el Catatumbo, un menor de 16 años fue secuestrado por el ELN. Su familia pide que sea liberado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 8 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 8 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 8 de abril de 2026

Otras Noticias

Pasaporte

¿Por qué colapsó el sistema de pasaportes? Sindicato reveló cuál sería la verdadera causa de la crisis

Miles de ciudadanos han quedado atrapados sin poder tramitar su documento.

Copa Libertadores

¡Se movieron las tablas! Así quedaron los grupos de Millonarios, Tolima, DIM y Junior tras los debuts en Libertadores y Sudamericana

Ninguno de los cuatro equipos pudo ganar en la primera fecha de los torneos internacionales.

Estados Unidos

Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”

Dólar

El precio del dólar tocó MÍNIMO después de más de dos meses hoy 9 de abril de 2026: así abrió

La casa de los famosos

¡REPENTINA e inesperada decisión conmocionó La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Cuál?