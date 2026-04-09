Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 9 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 09 de 2026
08:44 a. m.
08:44 a. m.
- Al menos 30.000 personas se vieron afectadas por la protesta de taxistas en el aeropuerto El Dorado. Hubo además enfrentamientos entre conductores y agentes de la UNDMO.
- Fallas en el SITAC han generado afectaciones a cientos de colombianos. Según la Cancillería, se habría detectado una amenaza cibernética sobre una parte del sistema.
- En el Catatumbo, un menor de 16 años fue secuestrado por el ELN. Su familia pide que sea liberado.