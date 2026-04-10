CANAL RCN
Deportes

Millonarios vs. Santa Fe: el clásico bogotano se jugará con solo hinchada local

El clásico de este domingo entre Millonarios y Santa Fe se jugará con solo la hinchada albiazul.

Millonarios
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se paraliza nuevamente con una nueva edición del clásico capitalino. Este domingo 12 de abril, desde las 2:00 de la tarde, Millonarios e Independiente Santa Fe se verán las caras en el estadio El Campín en un duelo que promete emociones fuertes, no solo por la histórica rivalidad entre ambos, sino por lo mucho que está en juego en la recta final del todos contra todos.

El compromiso fue ratificado por la Dimayor para esa fecha y horario, en un momento en el que ambos clubes llegan obligados a sumar de a tres para no comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho.

“Jugamos mejor contra equipos difíciles”: presidente de Millonarios tras mal rendimiento
RELACIONADO

“Jugamos mejor contra equipos difíciles”: presidente de Millonarios tras mal rendimiento

Un clásico con aroma a final anticipada

La actualidad del campeonato le entrega un condimento especial a este nuevo choque bogotano. Tanto Millonarios como Santa Fe saben que una derrota podría dejarlos al borde de una situación muy compleja en las jornadas finales, por lo que el partido se perfila como una verdadera final adelantada.

Más allá del orgullo de ciudad, los puntos tienen un valor enorme para dos equipos que todavía luchan por mantenerse en la pelea por los cuadrangulares.

El conjunto albiazul, que oficiará como local, espera hacerse fuerte en su casa y aprovechar el respaldo masivo de su afición. Del otro lado, Santa Fe asume el reto de disputar un clásico sin el acompañamiento de su hinchada, lo que aumenta la presión futbolística dentro del terreno de juego. La necesidad de ganar podría convertir el encuentro en un partido intenso, con alta carga emocional y pocos márgenes de error.

¿Se va Novoa y de Amores de Millonarios? Revelaron detalles del ‘embajador’
RELACIONADO

¿Se va Novoa y de Amores de Millonarios? Revelaron detalles del ‘embajador’

El Campín se vestirá completamente de azul

Una de las grandes novedades para esta edición del clásico será la ausencia de público visitante. Luego de que Millonarios vendiera cerca de 27.000 abonos para la temporada, la logística para reubicar a los aficionados y habilitar espacio para la barra cardenal resultó prácticamente imposible, por lo que las autoridades y la organización determinaron que solo ingresará la hinchada local. La medida ya fue confirmada para el encuentro del domingo.

Así las cosas, El Campín tendrá más de 30.000 aficionados ‘embajadores’, generando un ambiente imponente desde las tribunas y una presión adicional para el rival. El clásico capitalino, con estadio teñido de azul y la clasificación en juego, reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más determinantes de la fecha y, posiblemente, del semestre.

¡Se movieron las tablas! Así quedaron los grupos de Millonarios, Tolima, DIM y Junior tras los debuts en Libertadores y Sudamericana
RELACIONADO

¡Se movieron las tablas! Así quedaron los grupos de Millonarios, Tolima, DIM y Junior tras los debuts en Libertadores y Sudamericana

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Millonaria recompensa por información de asesinos de hincha de Junior en Cartagena

Independiente Santa Fe

Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles

América de Cali

América sacó un importante empate en Ecuador: vea el gol de la igualdad

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Inspeccionaron cárcel de Itagüí tras parranda vallenata: esto fue todo lo que hallaron

El Inpec desarrolló un fuerte operativo en el penal de máxima seguridad tras el escándalo por la fiesta con Nelson Velásquez.

Dian

Así puede consultar con su cédula si tiene deudas con la DIAN y si están vencidas: pilas

Miles de deudores pueden consultar mediante este link si tiene alguna deuda con la entidad.

La casa de los famosos

¿Habrá nueva FUERTE sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto pasó

Nasa

¿A qué hora es el regreso de los astronautas del Artemis II? Detalles de cómo será su llegada

Medicamentos

MinSalud afirma que no hay desabastecimiento de medicamentos para tratamientos de salud mental