Millonarios vs. Santa Fe: el clásico bogotano se jugará con solo hinchada local

Bogotá se paraliza nuevamente con una nueva edición del clásico capitalino. Este domingo 12 de abril, desde las 2:00 de la tarde, Millonarios e Independiente Santa Fe se verán las caras en el estadio El Campín en un duelo que promete emociones fuertes, no solo por la histórica rivalidad entre ambos, sino por lo mucho que está en juego en la recta final del todos contra todos.

El compromiso fue ratificado por la Dimayor para esa fecha y horario, en un momento en el que ambos clubes llegan obligados a sumar de a tres para no comprometer seriamente sus aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho.

Un clásico con aroma a final anticipada

La actualidad del campeonato le entrega un condimento especial a este nuevo choque bogotano. Tanto Millonarios como Santa Fe saben que una derrota podría dejarlos al borde de una situación muy compleja en las jornadas finales, por lo que el partido se perfila como una verdadera final adelantada.

Más allá del orgullo de ciudad, los puntos tienen un valor enorme para dos equipos que todavía luchan por mantenerse en la pelea por los cuadrangulares.

El conjunto albiazul, que oficiará como local, espera hacerse fuerte en su casa y aprovechar el respaldo masivo de su afición. Del otro lado, Santa Fe asume el reto de disputar un clásico sin el acompañamiento de su hinchada, lo que aumenta la presión futbolística dentro del terreno de juego. La necesidad de ganar podría convertir el encuentro en un partido intenso, con alta carga emocional y pocos márgenes de error.

El Campín se vestirá completamente de azul

Una de las grandes novedades para esta edición del clásico será la ausencia de público visitante. Luego de que Millonarios vendiera cerca de 27.000 abonos para la temporada, la logística para reubicar a los aficionados y habilitar espacio para la barra cardenal resultó prácticamente imposible, por lo que las autoridades y la organización determinaron que solo ingresará la hinchada local. La medida ya fue confirmada para el encuentro del domingo.

Así las cosas, El Campín tendrá más de 30.000 aficionados ‘embajadores’, generando un ambiente imponente desde las tribunas y una presión adicional para el rival. El clásico capitalino, con estadio teñido de azul y la clasificación en juego, reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más determinantes de la fecha y, posiblemente, del semestre.