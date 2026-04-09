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¿A qué hora es el regreso de los astronautas del Artemis II? Detalles de cómo será su llegada

La tripulación de la cápsula Orión enfrentará temperaturas extremas y 25.000 millas por hora en amerizaje del Pacífico.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
10:09 p. m.
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En menos de 24 horas, la misión Artemis II completará una de las maniobras más peligrosas de la exploración espacial moderna: el regreso de cuatro astronautas a la Tierra tras su viaje alrededor de la Luna.

Así será la operación de rescate de los astronautas de Artemis II en manos de la colombiana Liliana Villarreal
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La cápsula Orion enfrentará condiciones extremas al reingresar a la atmósfera terrestre, exponiendo a la tripulación a temperaturas abrasadoras y velocidades que desafían la imaginación humana.

La operación de recuperación estará bajo el mando de Liliana Villarreal, una colombiana que lidera las tareas desde el buque anfibio en aguas del Océano Pacífico.

Paso a paso del aterrizaje: así será el asombroso regreso de los astronautas del Artemis II
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Minuto a minuto del viaje de retorno de los astronautas de Artemis II

En un video explicativo, la colombiana detalló el minuto a minuto de esta compleja operación que requiere precisión absoluta.

"La cápsula mantendrá a la tripulación a salvo a medida que disminuye la velocidad desde casi 25.000 millas por hora hasta unas 300 millas por hora", explicó, destacando la magnitud del desafío técnico que representa desacelerar la nave de forma controlada.

El cronograma establecido para este 10 de abril marca que:

  • 6:33 p.m.: se producirá la separación del módulo de servicio de la tripulación, el primer paso crítico del descenso.
  • 7:03 p.m.: se desplegarán los paracaídas de frenado, seguidos inmediatamente por los paracaídas principales que permitirán un amerizaje seguro.
  • 7:07 p.m.: el contacto con el océano Pacífico, momento en el cual el equipo liderado por Villarreal iniciará las labores de recuperación.
  • Los astronautas permanecerán en la cápsula hasta que el personal especializado asegure la nave y proceda a extraerlos de forma segura.
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¿Cómo será la extracción de los astronautas del Artemis II?

Una vez a bordo del USS John Murtha, los astronautas serán trasladados inmediatamente a un compartimiento de cuidados médicos donde recibirán una evaluación exhaustiva posterior a la misión.

Los protocolos médicos buscan detectar cualquier efecto adverso del viaje espacial en los tripulantes.

Posteriormente, los astronautas serán transportados en helicóptero desde el barco de regreso a la costa, con destino final, donde concluirá oficialmente esta histórica misión que marca el regreso de la humanidad a la exploración lunar tripulada.

La participación de Villarreal en esta misión representa un hito significativo para la comunidad latina en la exploración espacial, demostrando el talento regional en las operaciones más complejas de la NASA.

La colombiana que lidera el rescate de Artemis II: Liliana Villareal al frente del amerizaje de Orión
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