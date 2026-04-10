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¿Habrá nueva FUERTE sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Esto pasó

Los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 advirtieron un comportamiento indebido. ¿Cuál fue?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
07:00 a. m.
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En la gala del jueves 9 de abril, se reveló la decisión que tomó Colombia tras el enfrentamiento entre Eidevin López y Alejandro Estrada.

Estos dos famosos cruzaron los límites del contacto físico en una dinámica que se llevó a cabo el miércoles 8 de abril y, por lo tanto, el 'jefe' determinó que los televidentes debían decidir si los dos quedaban expulsados, si solo uno tenía que abandonar la competencia o si la solución sería enviarlos a placa y ponerles candado.

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De esa manera, finalmente, los seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2026, con el 74.42 % de los votos, determinaron que Eidevin López tenía que quedar expulsado, mientras que Alejandro Estrada podía seguir en competencia.

En consecuencia, apenas se comunicó la decisión frente a todos los habitantes, Karola quedó bastante afectada y botó al suelo una 'Caja de Pandora'. Además, le hizo saber a Alejandro Estrada que estaría en contra de él hasta el final de la competencia.

Tras esa reacción, el 'jefe' intervino y le dio una instrucción a Karola, pero ella no la acató. ¿Qué pasó exactamente?

¿Habrá sanción para Karola en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el momento en el que se confirmó la expulsión de Eidevin y Karola botó la 'Caja de Pandora', el 'jefe', con el tono contundente que lo caracteriza, le dijo a la creadora de contenido que fuera inmediatamente al confesionario.

No obstante, ella se negó de manera rotunda y le dijo al 'jefe' que no iba a ir a ningún lado.

Tras lo ocurrido, varios internautas manifestaron que se presentó una falta de respeto considerable con la máxima autoridad de la 'casa más famosa del país', pero aún no se ha anunciado si habrá consecuencias.

Así quedaron exactamente las votaciones tras el cruce entre Eidevin López y Alejandro Estrada

Luego de la determinación del 'jefe', Colombia votó masivamente y los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

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  • Expulsión para Eidevin: 74.42 %.
  • Expulsión para Alejandro: 21.93 %.
  • Nominación con candado: 2.02 %.
  • Expulsión para los dos: 1.64 %.

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