Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

febrero 03 de 2026
07:02 a. m.
  • Emergencia en gran parte del país por cuentas de las lluvias, en al menos 17 departamentos hay alerta. Una de las situaciones más graves se vive en Córdoba, La Guajira, Magdalena y Bolívar.
  • El presidente Gustavo Petro se reunirá el martes con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Horas antes, Trump afirmó que sería una buena reunión y que Petro había cambiado justo tras la captura de Nicolás Maduro.
  • Fuerte remezón en la Unidad de Contrainteligencia de la Policía. Cuatro oficiales, entre ellos la coronel Julie Ruiz, quien dirigía el equipo de trabajo, fueron llamados a calificar servicios.
