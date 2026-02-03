CANAL RCN
Tendencias

“Cometió un error”: Juanse Quintero tras el polémico comentario de Johanna Fadul en La Casa

El esposo de la exparticipante compartió un mensaje relacionado con la amplia polémica que se desató en La Casa de los Famosos Colombia.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
07:02 a. m.
El primer día de la cuarta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026 inició con impactantes anuncios ya que el ‘Jefe’ de la competencia decidió que la actriz Johanna Traful debía ser expulsada tras realizar un polémico comentario sobre el color de piel de su compañero Campanita.

Pese a las reacciones por parte de miles de colombianos que se tomaron las redes sociales para opinar sobre lo sucedido, las explicaciones por parte del actor Janse Quintero, esposo de la famosa actriz, también generaron gran revuelo entre los internautas.

Juanse Quintero reacciona a la polémica de Johanna Fadul

El también actor y presentador se tomó sus redes sociales oficiales para manifestarse sobre lo sucedido, pues explicó que su esposa no “es racista” y que sus palabras pudieron haber sido una consecuencia del “nerviosismo” que la solía invadir durante los posicionamientos.

Así mismo, el hombre reveló que la mujer ha atravesado por distintos episodios de inseguridad tras haber protagonizado otras polémicas virales en redes sociales. No obstante, Quintero fue enfático en que su cercanía a Valentino Lázaro pudo afectar su desempeño dentro de la famosa competencia.

“Ella sabía que iba a pasar un momento muy difícil con Valentino y que la iba a acabar allá adentro. Pero no somos perfectos, es muy fácil señalar… todos cometemos errores. Ella en ningún momento quiere incitar al odio, ella cometió un error.. no midió sus palabras, pero ella no odia a las personas afro… ella lo que dijo fue para hacer show”, explicó.

Tras explicar las razones por las que su esposa llegó a protagonizar esta nueva polémica, el actor hizo una invitación a sus seguidores a no alimentar más los discursos de odio, pues explicó que estar en dicha situación también es difícil.

“Si alguien está empecinado en estar ofendido… yo como su esposo le pido disculpas. Ella no debió decir eso y cometió un error. Pido una oración por todas las personas que están en este momento viviendo una situación en la que los malinterpretaron y cometieron un error”, finalizó.

Valentino Lázaro se disculpa con Johanna Fadul

Por otro lado, el famoso creador de contenido no dudó en utilizar los últimos momentos de Johanna en la casa para disculparse con ella, pues hizo saber que no debió dejarla sola mientras atravesó la polémica situación.

