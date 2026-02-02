CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
07:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Alerta dejó al descubierto un oscuro plan de dos estadounidenses al ingresar a El Dorado: ¿qué tenían en mente?
  • Pánico en Bogotá por hombre que, sin importarle nada, disparó una escopeta desde su ventana
  • Más de 10.000 familias damnificadas en Córdoba por intensas lluvias que afectan 12 municipios del departamento
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 1 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 1 de febrero de 2026

Otras Noticias

Transmicable

Movilidad en Bogotá cambiará para siempre: proyecto que beneficiará a miles estará listo pronto

Cuando se ponga en marcha, 500 mil personas tendrán un impresionante ahorro de tiempo.

La casa de los famosos

Hermana de Sofía Jaramillo reacciona a su eliminación de La Casa de los Famosos: “No lo merecía”

La tercera eliminación de la temporada ya ha generado amplias reacciones en redes sociales.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por esta curiosa razón: escándalo en Arabia

Comercio

Revelan listado de los carros más vendidos en el primer mes del año 2026: este es el listado

Estados Unidos

En su tercer día, cierre de Gobierno no ha logrado destrabarse en los EE. UU.: presupuesto de ICE en la mira