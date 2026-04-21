Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 20 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 21 de 2026
12:39 a. m.
12:39 a. m.
- Un ataque armado ocurrió en las emblemáticas pirámides de Teotihuacan, en México, donde dos personas murieron y varias más resultaron heridas.
- Tras el lamentable suceso durante un rodaje en el que tres personas murieron, los dos integrantes de la producción capturados y judicializados por homicidio fueron dejados en libertad.
- En zona rural de Ipiales, Nariño, tres soldados fueron asesinados y dos más resultaron heridos en un ataque con explosivos perpetrados por un grupo armado ilegal.