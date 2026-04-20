Bomba en La Casa de los Famosos: Sofía Jaramillo volvió y reveló información del mundo exterior a Tebi

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 iniciaron la décimo quinta semana de competencia con amplias expectativas ante la conformación del top 9 de la temporada.

Sin embargo, el ‘Jefe’ no permitió que la calma se apoderada de los jugadores ya que decidió que una nueva visita alterara los ánimos de todos en el lugar.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo al volver a La Casa?

El lunes de liderato dio inicio con la última conexión de Juancho Arango, quien se convirtió en el más reciente eliminado de la competencia. Pese a que no se esperaban más visitas en la noche, la voz del ‘Jefe’ alertó a todos ya que anunció el nuevo congelado.

La incertidumbre invadió a todos los famosos ya que lo único que pudieron identificar, durante los primeros segundos, fue el sonido de unos tacones que caminaron por la entrada, ingresaron a una habitación y siguieron su recorrido hacia la sala.

La sorpresa fue inminente ya que varios dieron a conocer su alegría y emoción ante la presencia de Sofía Jaramillo. Su aparición fue determinante ya que inició hablándole a Beba de la Cruz a quien le expresó que no podía sentirse como “la bruja” de la temporada.

Después, se refirió a Juanda Caribe a quien le advirtió sobre el vínculo que se encuentra desarrollando con Mariana Zapata, pues le manifestó: “No puedes desvíar tus sentimientos hacia una persona que desecha a los demás. Afuera te están esperando”.

Parte de sus intervenciones más contundentes fueron dirigidas a Zapata a quien la tildó de “hipócrita” y “mala amiga” tras las más recientes discusiones que sostuvo con Beba de la Cruz.

No obstante, uno de los momentos más reveladores fue cuando la mujer se acercó a Tebi, le obsequió una bebida y le reveló información clave sobre lo que estaría pasando en el mundo exterior.

“Te quiero, no pienses más en lo que está pasando afuera. Concéntrate en el juego y tienes luz verde para que hagas lo que quieras con Alexa. Dale sin miedo que tienes luz verde”.

Reacción de Tebi al escuchar a Sofía Jaramillo

Las palabras de la mujer fueron reveladoras, pues Tebi decidió romper en llanto al mismo tiempo que Alexa emitió sonidos de asombro por lo que estaba escuchando.

Tras la salida de la exparticipante, el famoso no logró contener su preocupación por lo que su compañero Alejandro Estrada se acercó para consolarlo ante la posible noticia de que su relación en el mundo exterior habría terminado.