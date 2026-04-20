¿Qué es el lipedema? Síntomas, causas y por qué afecta principalmente a mujeres

El aumento desproporcionado de grasa en piernas o brazos, acompañado de dolor y sensibilidad, no siempre está relacionado con el sobrepeso.

En muchos casos, puede tratarse de una condición médica poco conocida: el lipedema. Esta enfermedad ha ganado visibilidad en los últimos años debido a su impacto en la calidad de vida y a su frecuente confusión con la obesidad.

El lipedema es una enfermedad crónica y progresiva del tejido graso que se caracteriza por la acumulación anormal de grasa en determinadas zonas del cuerpo, principalmente en las extremidades inferiores y, en algunos casos, en los brazos. A diferencia de la obesidad, esta grasa no responde fácilmente a dietas ni ejercicio, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento adecuado.

¿Qué es el lipedema y cómo se manifiesta en el cuerpo?

El lipedema afecta casi exclusivamente a mujeres y suele aparecer en etapas hormonales clave como la pubertad, el embarazo o la menopausia. Se estima que puede presentarse en hasta un 10 % de la población femenina, lo que evidencia que es más común de lo que se cree.

Entre sus principales síntomas se encuentran el aumento simétrico del volumen en piernas y caderas, dolor al tacto, sensación de pesadez, facilidad para la aparición de hematomas y una hinchazón persistente que no mejora con el reposo. Además, esta condición puede generar afectaciones emocionales, ya que impacta la imagen corporal y el bienestar psicológico de quienes la padecen.

¿Por qué el lipedema se confunde con otras enfermedades?

Uno de los principales retos del lipedema es su diagnóstico. Debido a sus características, suele confundirse con obesidad o linfedema, lo que retrasa el tratamiento adecuado. Sin embargo, se trata de una enfermedad distinta, con un origen aún no completamente definido, aunque estudios sugieren una combinación de factores genéticos, hormonales e inflamatorios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó el lipedema en su clasificación internacional de enfermedades en 2018, lo que permitió un mayor reconocimiento médico y científico. A pesar de ello, sigue siendo una patología infradiagnosticada.

Actualmente, no existe una cura definitiva, pero sí tratamientos orientados a mejorar los síntomas, como terapias físicas, uso de prendas de compresión y, en algunos casos, procedimientos quirúrgicos especializados.