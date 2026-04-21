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Casi 8.000 personas murieron o desaparecieron en las rutas de migración irregular durante el 2025: OIM

La Organización Internacional para las Migraciones ha registrado 80.000 muertes y desapariciones desde el 2014. La cifra podría ser aún mayor.

Foto: AFP
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AFP

abril 21 de 2026
06:35 a. m.
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Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), publicado el martes 21 de abril, revela que los peligros en las rutas migratorias de todo el mundo cobraron la vida de, aproximadamente 7.900, personas durante el 2025.

Esta cifra, aunque alarmante, representa un descenso en comparación con el máximo histórico de 9.200 fallecimientos documentados en 2024. Según la entidad con sede en Ginebra, la disminución responde a una baja en el flujo de personas por trayectos irregulares, especialmente en América, pero también a las "restricciones financieras impuestas a los actores humanitarios que documentan las muertes de migrantes en los principales corredores migratorios”.

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80.000 muertes y desapariciones desde el 2014

A pesar de la reducción interanual, la institución fue enfática al señalar que "las casi 8.000 muertes registradas en 2025 marcan la continuidad y el agravamiento de un fracaso mundial a la hora de poner fin a estas muertes evitables".

La gravedad de esta crisis se refleja en el acumulado histórico del Proyecto Migrantes Desaparecidos, el cual "ha documentado más de 80.000 muertes y desapariciones durante procesos migratorios desde 2014".

La agencia advirtió que las cifras podrían ser aún mayores y que "si bien representan solo el límite mínimo del verdadero número de personas afectadas, subrayan, no obstante, la necesidad de una acción urgente para poner fin a las muertes de migrantes".

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¿Qué dicen las cifras sobre migrantes víctimas en lo que va de 2026?

La tendencia parece mantenerse en el 2026. La OIM informó que en lo que va del año se han registrado 1.723 personas muertas o desaparecidas en su intento por migrar.

El informe anual de la organización advierte que cada deceso es un recordatorio de la vulnerabilidad extrema a la que se enfrentan quienes transitan por rutas peligrosas.

La falta de vías seguras y la insuficiencia de recursos para el monitoreo humanitario siguen siendo los principales obstáculos para frenar esta pérdida constante de vidas humanas en todo el mundo.

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