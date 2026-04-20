Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 20 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 20 de 2026
08:16 a. m.
08:16 a. m.
- Noticias RCN conoció los videos en los que se observa el ataque con arma blanca ocurrido durante un rodaje en Bogotá. El hecho dejó tres muertos y un herido.
- Iván Cepeda aceptó un debate público y retó a los demás candidatos a hablar sobre propuestas. La fecha todavía no se concreta.
- El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, denunció graves amenazas contra su vida y la de su familia, además, pidió medidas de protección.