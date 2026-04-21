DIAN anunció devolución de más de 50.000 millones tras caída de emergencia económica, ¿Quiénes recibirán el dinero?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que iniciará el proceso de devolución de aproximadamente 57.000 millones de pesos, estos correspondientes a tributos recaudados bajo el marco de la emergencia económica declarada en diciembre de 2025.

La medida surge tras el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso legal varios de los decretos expedidos durante dicho periodo, obligando al Estado a reintegrar los valores percibidos de manera extraordinaria.

Sin embargo, el director de la entidad, Carlos Betancourt, aclaró que la cifra a devolver es significativamente menor al recaudo total de la emergencia, el cual ascendió a $1,69 billones. Según explicó el funcionario, la gran mayoría de esos recursos ($1,63 billones) corresponden a alivios tributarios y situaciones jurídicas ya consolidadas que, por determinación de la misma Corte, no son sujetos de reintegro.

¿Quiénes recibirán el dinero?

El proceso de devolución se concentrará en tres grupos específicos de contribuyentes que realizaron pagos bajo las normativas que perdieron vigencia:

Exportadores de hidrocarburos y carbón: Cerca de $24.000 millones corresponden al impuesto a la primera exportación de carbón o hulla. La DIAN ya tiene identificados a los pagadores mediante los contratos registrados.

Compradores en plataformas digitales: Se devolverán unos $14.000 millones asociados al IVA en importaciones de bajo valor.

Sector de licores y apuestas: Un porcentaje menor relacionado con el IVA en estos sectores, con un recaudo cercano a los $3.700 millones.

Para la mayoría de las empresas y grandes contribuyentes, el reembolso no se realizará en efectivo, sino mediante saldos a favor que se verán reflejados en sus cuentas para ser compensados en futuras obligaciones tributarias.

En el caso de las compras internacionales de bajo valor, el proceso es más complejo. El usuario deberá gestionar la reclamación directamente ante el operador logístico que realizó la nacionalización de la mercancía.

Si el saldo a favor es superior a 1.000 UVT ($52.380.000 para 2026), la devolución se realizará a través de Títulos de Devolución de Impuestos, los cuales tienen una vigencia de un año y pueden ser negociados en el mercado de valores.

Para acceder a estos recursos, los contribuyentes deben contar con su RUT actualizado y, en la mayoría de los trámites ante la plataforma de la DIAN, disponer de la firma electrónica. Se advirtió que quienes no posean factura electrónica en sus transacciones tendrán mayores dificultades para demostrar el pago y acceder al beneficio.