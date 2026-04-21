CANAL RCN
Colombia

Hombre habría abusado a cuatro niños en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

Uno de los jóvenes le contó a la mamá lo que venía ocurriendo desde hace un año.

Capturan a presunto abusador en Bogotá.
Capturan a presunto abusador en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 21 de 2026
06:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la Policía capturó en Bogotá a un hombre de 67 años que presuntamente abusó sexualmente de cuatro menores de edad en la localidad de Kennedy.

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres
RELACIONADO

Urólogo era violador serial en su consultorio: crudo testimonio de cómo acechó y abusó a más de 50 mujeres

Con base en las pesquisas, se supo que, al parecer, el sábado 11 de abril del presente año, este hombre les habría hecho tocamientos indebidos a los jóvenes, quienes tienen de cuatro a siete años.

Les habría hecho tocamientos indebidos

Este hecho no fue aislado, dado que se cree que venía realizando estos actos desde hace un año. Para ello, se habría aprovechado de los momentos en los que la mamá se iba a trabajar.

Además, los habría amenazado con no volver a darles comida si le contaban a la mamá. Este habría sido el método de engaño que supuestamente utilizó para intimidarlos.

Sin embargo, uno de los niños rompió el silencio y le contó a la mamá lo que venía pasando. Esto permitió la denuncia y la respectiva orden de captura expedida por el juzgado 43 municipal de control de garantías.

Uno de los menores habló

Al hombre lo ubicaron en plena vía pública el lunes 20 de abril. Horas después, un juez lo envió a prisión con medida de aseguramiento.

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería
RELACIONADO

Consulta médica dejó en evidencia los constantes abusos a los que era sometida un menor de 2 años en Montería

“De acuerdo con las labores investigativas, se logra establecer que dicha persona se valía de estar solo con los menores de cuatro, cinco, seis y siete años para cometer dichos vejámenes y amedrentarlos con no darles alimentación a cambio de guardar silencio”, informó el jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía de Bogotá, coronel Norberto Caro.

El pasado 31 de marzo, el concejal Julián Espinosa alertó que la violencia contra los menores estaba aumentando. Teniendo en cuenta los dos primeros meses de 2026, hubo 335 casos de presunto abuso sexual, ocho homicidios y 382 víctimas de violencia intrafamiliar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Legítima defensa u homicidio? El debate tras el ataque en rodaje en Bogotá

Elecciones presidenciales 2026

Informe de la oposición a la CIDH revela amenazas contra Paloma Valencia y riesgo electoral en Colombia

Aeropuerto El Dorado

Audios inéditos de piloto en plena emergencia aérea en Aeropuerto El Dorado

Otras Noticias

Selección Colombia

Campeón de la Selección Colombia Sub-17 le respondió al jugar argentino que 'amenazó' a la 'tricolor': esto dijo

El jugador reveló que vieron el video de las declaraciones de Julio Coria.

Dian

DIAN anunció devolución de más de 50.000 millones tras caída de emergencia económica, ¿Quiénes recibirán el dinero?

Quiénes declaren renta verán reflejado este saldo a su favor.

Migrantes

Casi 8.000 personas murieron o desaparecieron en las rutas de migración irregular durante el 2025: OIM

La casa de los famosos

Bomba en La Casa de los Famosos: Sofía Jaramillo volvió y reveló información del mundo exterior a Tebi

Enfermedades

¿Qué es el lipedema? Síntomas, causas y por qué afecta principalmente a mujeres