Hombre habría abusado a cuatro niños en Bogotá: los amenazaba con no darles comida

En las últimas horas, la Policía capturó en Bogotá a un hombre de 67 años que presuntamente abusó sexualmente de cuatro menores de edad en la localidad de Kennedy.

Con base en las pesquisas, se supo que, al parecer, el sábado 11 de abril del presente año, este hombre les habría hecho tocamientos indebidos a los jóvenes, quienes tienen de cuatro a siete años.

Les habría hecho tocamientos indebidos

Este hecho no fue aislado, dado que se cree que venía realizando estos actos desde hace un año. Para ello, se habría aprovechado de los momentos en los que la mamá se iba a trabajar.

Además, los habría amenazado con no volver a darles comida si le contaban a la mamá. Este habría sido el método de engaño que supuestamente utilizó para intimidarlos.

Sin embargo, uno de los niños rompió el silencio y le contó a la mamá lo que venía pasando. Esto permitió la denuncia y la respectiva orden de captura expedida por el juzgado 43 municipal de control de garantías.

Uno de los menores habló

Al hombre lo ubicaron en plena vía pública el lunes 20 de abril. Horas después, un juez lo envió a prisión con medida de aseguramiento.

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“De acuerdo con las labores investigativas, se logra establecer que dicha persona se valía de estar solo con los menores de cuatro, cinco, seis y siete años para cometer dichos vejámenes y amedrentarlos con no darles alimentación a cambio de guardar silencio”, informó el jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía de Bogotá, coronel Norberto Caro.

El pasado 31 de marzo, el concejal Julián Espinosa alertó que la violencia contra los menores estaba aumentando. Teniendo en cuenta los dos primeros meses de 2026, hubo 335 casos de presunto abuso sexual, ocho homicidios y 382 víctimas de violencia intrafamiliar.