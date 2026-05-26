Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / lunes 25 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 26 de 2026
07:46 a. m.
07:46 a. m.
- No ha entrado el fenómeno de El Niño y ya se empieza a sentir el fuerte impacto por la ola de calor. En Galapa, Atlántico, se mantienen los cortes intermitentes de energía Y en Santander hay varios municipios en alerta por la sequía.
- A seis días de las elecciones para elegir presidente de la República, arrancaron las votaciones en 67 países. En miami y otras ciudades en Estados Unidos reportaron largas filas y pocas mesas de votación.
- Nuevamente los bogotanos vieron el metro moviéndose por la ciudad. Las pruebas se hicieron con los vagones de manera autónoma, es decir, que funcionaron con energía.