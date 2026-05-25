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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 25 de mayo de 2026

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mayo 25 de 2026
08:36 p. m.
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  • Semana decisiva para el país. En el exterior ya abrieron las urnas, hay ciudades con muchísima afluencia de colombianos, y muchas quejas por demoras para poder votar. El registrador insiste en que hay garantía de transparencia.
  • Hay que ponerle atención al fenómeno de El Niño que se avecina, no ha comenzado y ya hay municipios donde sufren por sequía y racionamientos de energía.
  • Según las Fuerzas Militares, alias Chalá quedó herido en medio de combates con el Ejército. El criminal de las disidencias es el asesino del periodista Mateo Pérez.
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