Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 25 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 25 de 2026
08:36 p. m.
08:36 p. m.
- Semana decisiva para el país. En el exterior ya abrieron las urnas, hay ciudades con muchísima afluencia de colombianos, y muchas quejas por demoras para poder votar. El registrador insiste en que hay garantía de transparencia.
- Hay que ponerle atención al fenómeno de El Niño que se avecina, no ha comenzado y ya hay municipios donde sufren por sequía y racionamientos de energía.
- Según las Fuerzas Militares, alias Chalá quedó herido en medio de combates con el Ejército. El criminal de las disidencias es el asesino del periodista Mateo Pérez.