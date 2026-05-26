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VIDEO | Hinchas de Vasco arremetieron contra Marino Hinestroza y así reaccionó el colombiano

Marino Hinestroza vivió un tenso momento con hinchas de Vasco da Gama en Brasil y su reacción en redes sociales desató todo tipo de comentarios.

Hinchas de Vasco arremetieron contra Marino Hinestroza y así reaccionó el colombiano

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
07:40 a. m.
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El nombre de Marino Hinestroza volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un tenso momento con aficionados de Vasco da Gama. El atacante colombiano fue increpado por varios hinchas durante una protesta realizada en el CT Moacyr Barbosa, sede deportiva del equipo brasileño.

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La situación se presentó en medio de rumores sobre un supuesto interés de São Paulo FC por el jugador. Según versiones difundidas en Brasil, algunos aficionados se molestaron luego de que Hinestroza supuestamente diera “like” a una publicación relacionada con el club paulista, lo que habría alimentado especulaciones sobre una posible salida del colombiano.

En un video que rápidamente se hizo viral, se observa cómo uno de los aficionados se acerca al vehículo del futbolista y le reclama con evidente molestia. Incluso, el hincha le gritó frases ofensivas como: “¡Pide que te echen, h****!”.

El mensaje de Marino Hinestroza que generó reacciones

Horas después del episodio, el exjugador de Atlético Nacional decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Allí dejó un mensaje que despertó debate entre aficionados colombianos y brasileños.

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“Como era de esperarse y por ser yo, claramente sabía que lo que sucedió hoy en el CT del club iba a tener mucha repercusión en mi país. Lastimosamente en Colombia me defendía jugando, aquí pues… ”, escribió el atacante.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de frustración por el difícil momento que atraviesa en Brasil.

Un presente complicado en Brasil

Hinestroza llegó al Vasco da Gama como una de las grandes apuestas deportivas y económicas del club. Su fichaje generó expectativa, especialmente porque equipos como Boca Juniors también habían mostrado interés en contratarlo.

Sin embargo, su adaptación no ha sido la esperada. El colombiano apenas acumula 433 minutos en 15 partidos, con solo tres titularidades y sin goles ni asistencias. Además, el cambio de entrenador tras la salida de Fernando Diniz y la llega

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