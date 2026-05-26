Ataque con dron en Sudán deja al menos 14 muertos en zona fronteriza con Chad

Al menos 14 personas murieron en un ataque con dron registrado en la localidad de Al-Tina, en el oeste de Sudán, cerca de la frontera con Chad, según informaron un sobreviviente y autoridades locales a la agencia AFP.

De acuerdo con los testimonios, el ataque ocurrió el lunes y habría sido ejecutado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar que mantiene una guerra con el Ejército sudanés desde abril de 2023.

Un sobreviviente, que habló bajo condición de anonimato debido a razones de seguridad, aseguró que el dron impactó una zona del mercado donde varias mujeres se encontraban vendiendo comida y té. “Las personas que acudieron a enterrar a las víctimas encontraron 14 cuerpos en el lugar del bombardeo, la mayoría mujeres”, indicó.

Las autoridades locales confirmaron el ataque y señalaron que continúan verificando el número total de víctimas y heridos.

Una región golpeada por la guerra y el hambre

La ciudad de Al-Tina, ubicada en la región de Darfur, ha sido escenario de constantes ataques durante los últimos meses. La zona permanece en una situación crítica por el conflicto armado, el desplazamiento masivo y el riesgo de hambruna.

Según análisis de seguridad alimentaria de Naciones Unidas, la ciudad enfrenta un riesgo inminente de hambruna y miles de personas han cruzado la frontera hacia Chad buscando refugio.

La guerra entre el Ejército de Sudán y las RSF ya completa más de tres años y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Organismos internacionales estiman que más de 200.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto.

Los drones, protagonistas del conflicto

El uso de drones se ha convertido en una de las principales características de la guerra en Sudán. Tanto el Ejército como las fuerzas paramilitares han incrementado los ataques aéreos no tripulados para atacar posiciones enemigas y zonas urbanas.

Datos de Naciones Unidas indican que entre enero y abril de este año al menos 880 civiles murieron en ataques con drones en distintas regiones del país.

Actualmente, solo en Darfur Norte hay cerca de 1,7 millones de desplazados y cientos de miles de personas enfrentan riesgo de inanición.