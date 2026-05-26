Revelan hipótesis detrás de la desaparición y atroz hallazgo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel

El cuerpo de Kevin Santiago Ángel, profesor de 31 años reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo, fue identificado en Medicina Legal de Bogotá tras ser hallado sin vida en el barrio Tintal, localidad de Kennedy.

El docente estuvo desaparecido durante cinco días antes de que las autoridades localizaran su cuerpo el pasado viernes en condiciones que las autoridades consideran como críticas. Al parecer, habría sido torturado.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso:

Rechazo la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel y quiero expresarle a su familia toda mi solidaridad. Desde el 20 de mayo, cuando fue reportado como desaparecido, hasta hoy, que fue identificado por medicina legal, las autoridades buscaron al profesor sin descanso.

La hipótesis detrás de la atroz muerte del profesor Kevin Santiago Ángel

La Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional Bogotá asumió la investigación del caso. Según las primeras líneas de indagación reveladas por las autoridades, el crimen podría estar relacionado con un móvil sentimental.

Los investigadores trabajan en el esclarecimiento de las circunstancias exactas que rodearon la muerte del educador, quien fue visto por última vez en el barrio Gran Colombiano en la localidad de Kennedy.

Galán también reveló que existen avances significativos en la investigación. "Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación. La Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables".

Sin embargo, no entregó detalles adicionales sobre las pistas que siguen los investigadores para preservar la integridad del proceso judicial.

Medicina Legal determinará cómo murió el profesor

El cuerpo del docente permaneció en las instalaciones de Medicina Legal durante el fin de semana, donde un equipo forense realizó las diligencias necesarias para su identificación plena, proceso que tomó dos días después del hallazgo.

Las autoridades mantienen reserva sobre los detalles específicos del estado en que fue encontrado el profesor, información considerada clave para el desarrollo de la investigación.

La comunidad educativa y familiares del profesor Ángel aguardan resultados concretos de las pesquisas en curso, mientras la Fiscalía coordina esfuerzos con la Policía Metropolitana de Bogotá para identificar y capturar a los responsables del hecho.