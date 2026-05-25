Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 25 de mayo de 2026

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mayo 25 de 2026
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  • ¿Dónde está Nicolás Valencia? Lo secuestraron junto a su papá, quien fue asesinado por la banda criminal de Los Chotas. Su mamá clama porque le respeten la vida.
  • El tiempo de la impunidad, especial de Noticias RCN sobre los miles de delincuentes en las calles pese a múltiples reincidencias o por vencimiento de términos.
  • Procuraduría pide a la Comisión de Acusación el reporte de quejas por presunta participación en política del presidente Petro. Además, abrió investigación en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
  • Durante toda la semana los colombianos en el exterior podrán votar en puntos habilitados por los consultados.
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