Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 25 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 25 de 2026
06:23 p. m.
06:23 p. m.
- ¿Dónde está Nicolás Valencia? Lo secuestraron junto a su papá, quien fue asesinado por la banda criminal de Los Chotas. Su mamá clama porque le respeten la vida.
- El tiempo de la impunidad, especial de Noticias RCN sobre los miles de delincuentes en las calles pese a múltiples reincidencias o por vencimiento de términos.
- Procuraduría pide a la Comisión de Acusación el reporte de quejas por presunta participación en política del presidente Petro. Además, abrió investigación en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Durante toda la semana los colombianos en el exterior podrán votar en puntos habilitados por los consultados.