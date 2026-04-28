Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 27 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 28 de 2026
06:48 a. m.
06:48 a. m.
- Horas de dolor y miedo que viven los habitantes de varias poblaciones en el suroccidente del país por cuenta de los atentados terroristas de las últimas horas. En Cauca, varias de las víctimas fueron despedidas en medio de actos religiosos.
- En Popayán, en el Hospital Universitario San José se recuperan siete personas que resultaron heridas en el atentado sobre la Panamericana. El Ejército retiró varios cilindros de la vía que no hicieron explosión.
- La candidata Paloma Valencia denunció que el grupo armado ilegal de las Farc planea un atentado en su contra. La información la recibió del mismo Ministerio de Defensa.
- Compareció ante la justicia de Estados Unidos Cole Thomas Allen, el tirador que pretendía atacar al presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales.