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Magnate de India ofreció llevarse los 80 hipopótamos colombianos

Anant Ambani plantea reubicar 80 ejemplares en un centro de conservación, mientras Colombia evalúa su sacrificio por impacto ambiental.

Hipopótamos en Colombia
FOTO: Ministerio de Ambiente

Noticias RCN

abril 28 de 2026
07:54 a. m.
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El hijo del magnate indio Mukesh Ambani, Anant Ambani, ofreció acoger a 80 hipopótamos descendientes de los introducidos en Colombia por Pablo Escobar. La propuesta fue presentada formalmente al gobierno colombiano con el objetivo de evitar el sacrificio autorizado para parte de estos animales.

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Según el comunicado, Ambani solicitó suspender la decisión de aplicar la eutanasia y planteó una “reubicación segura y dirigida científicamente”. El traslado se realizaría hacia el centro de conservación Vantara, ubicado en el estado de Guyarat, en India.

¿Cuántos hipopótamos hay en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, actualmente hay cerca de 200 hipopótamos en libertad en la zona del río Magdalena. Estos animales descienden de cuatro ejemplares traídos por Pablo Escobar en la década de 1980, que escaparon tras su muerte en 1993.

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Las proyecciones oficiales indican que, sin control, la población podría aumentar hasta 500 individuos para el año 2030. Las autoridades han considerado su sacrificio debido a los daños ecológicos que generan. Además, el alto costo de alternativas como la esterilización o el traslado ha dificultado la implementación de soluciones menos drásticas.

¿En qué consiste la propuesta de traslado de hipopótamos a India?

El plan presentado por Anant Ambani contempla la captura de los 80 hipopótamos con apoyo de veterinarios especializados, su transporte internacional y su instalación en Vantara. Este centro alberga cientos de especies, incluyendo elefantes, tigres, leones, leopardos y cocodrilos.

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El proyecto incluye la creación de un entorno adaptado específicamente para los hipopótamos y se ejecutaría bajo condiciones acordadas con el gobierno colombiano. Según el comunicado, Vantara cuenta con infraestructura y experiencia para el manejo de fauna silvestre.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, indicó previamente que los hipopótamos presentan una mutación genética asociada a la endogamia, lo que ha llevado a que otros países rechacen recibirlos.

La propuesta de Ambani se encuentra en evaluación por parte de las autoridades colombianas.

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