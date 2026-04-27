Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 27 de 2026
08:32 p. m.
08:32 p. m.
- La candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció un presunto plan para asesinarla de parte de las disidencias de las Farc.
- Un ataque se registró en el puente de Río Mayo, en límites entre Cauca y Nariño, causando daños en la estructura.
- La Corte Constitucional aplazó la decisión sobre tres decretos de la emergencia económica en Córdoba. Seis magistrados presentaron impedimentos.