Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 27 de abril de 2026

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abril 27 de 2026
08:32 p. m.
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  • La candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció un presunto plan para asesinarla de parte de las disidencias de las Farc.
  • Un ataque se registró en el puente de Río Mayo, en límites entre Cauca y Nariño, causando daños en la estructura.
  • La Corte Constitucional aplazó la decisión sobre tres decretos de la emergencia económica en Córdoba. Seis magistrados presentaron impedimentos.
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