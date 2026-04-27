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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 27 de abril de 2026

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abril 27 de 2026
03:43 p. m.
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  • Hay restricciones en la movilidad sobre la vía Panamericana, luego de los atentados perpetrados por disidencias de las Farc en el departamento del Cauca, durante este fin de semana.
  • Acompañamos el homenaje a 13 de las víctimas del atentado en Cajibío. En Popayán también seguimos de cerca las despedidas de los líderes sociales asesinados en los atentados.
  • Detrás de los atentados en el suroccidente del país están las disidencias de 'Iván Mordisco'. Serían cuatro jefes guerrilleros los que ordenaron los ataques, con alias Marlon a la cabeza.
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