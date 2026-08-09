Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 7 de septiembre de 2026

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septiembre 08 de 2026
07:03 a. m.
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  • El Gobierno Nacional anunció un plan de recuperación para Chocó al que se sumó un importante grupo de empresarios del país.
  • Ya fue entregada la primera casa a una de las familias afectadas por el terremoto en Chocó.
  • Barranquilla se alista para recibir al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente Abelardo de la Espriella.
  • En Bogotá las autoridades buscan a un delincuente que atacó con una roca a un guarda de seguridad en el sector de Modelia. El vigilante de 60 años está bajo pronóstico reservado.
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