Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 7 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 07 de 2026
09:13 p. m.
09:13 p. m.
- Los empresarios más importantes del país viajaron a Chocó junto al presidente Abelardo de la Espriella para respaldar y apoyar el plan de reconstrucción para el departamento después del terremoto.
- Vuelven desde el martes 8 de septiembre los racionamientos de agua a Medellín, la meta de ahorro no se cumplió y es necesario volver a la restricción.
- El martes está programada la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.
- Un niño de 13 años fue secuestrado en Nariño, lo obligaron a subirse a una camioneta. Su familia exige que lo liberen.