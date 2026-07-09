Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 7 de septiembre de 2026

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septiembre 07 de 2026
09:13 p. m.
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  • Los empresarios más importantes del país viajaron a Chocó junto al presidente Abelardo de la Espriella para respaldar y apoyar el plan de reconstrucción para el departamento después del terremoto.
  • Vuelven desde el martes 8 de septiembre los racionamientos de agua a Medellín, la meta de ahorro no se cumplió y es necesario volver a la restricción.
  • El martes está programada la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella.
  • Un niño de 13 años fue secuestrado en Nariño, lo obligaron a subirse a una camioneta. Su familia exige que lo liberen.
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