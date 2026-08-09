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Carlos Vives sorprende y reprograma varios conciertos en Colombia: estas son las ciudades afectadas

Carlos Vives anunció la reprogramación de varios conciertos en Colombia tras el terremoto y los incendios. Cinco ciudades tendrán nuevas fechas en 2027.

Carlos Vives sorprende y reprograma varios conciertos en Colombia: estas son las ciudades afectadas
Foto: Cortesía

Sebastián Montañez

septiembre 08 de 2026
04:19 p. m.
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Carlos Vives anunció cambios importantes en su agenda de conciertos en Colombia. El artista confirmó que varias presentaciones de su Tour al Sol serán reprogramadas para 2027, una decisión tomada luego de las emergencias que han afectado diferentes regiones del país por el terremoto y los incendios.

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La medida impacta las fechas previstas en Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín. Sin embargo, los tres conciertos programados en Bogotá para septiembre continúan, hasta el momento, tal como estaban establecidos.

Carlos Vives reprograma conciertos de su Tour al Sol

A través de un comunicado, el equipo del cantante explicó las razones detrás de la decisión.

“El terremoto y los incendios han golpeado con fuerza varias regiones del país, entre ellas algunas de las ciudades donde estaba programado el Tour al Sol de Carlos Vives. Nuestra solidaridad está hoy con quienes atraviesan las consecuencias de estas situaciones. Esto ha exigido ajustes logísticos y operativos que nos obligan a reprogramar algunas fechas del tour”.

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De esta manera, Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín tendrán nuevas fechas en 2027, que serán anunciadas próximamente.

En contraste, “los conciertos de Bogotá del 25, 26 y 27 de septiembre se mantienen sin cambios”, precisó la organización.

¿Qué pasa con las boletas para los conciertos de Carlos Vives?

El equipo del artista reconoció que la modificación puede afectar los planes de quienes tenían previsto viajar o asistir a alguna de las presentaciones.

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“Sabemos que detrás de cada concierto hay planes, viajes y encuentros preparados con tiempo, y que reorganizarlos no es sencillo”, señaló.

También agregó que “para Carlos Vives, Colombia es el corazón y la razón de ser de su música, y lo que vive hoy el país lo vive él también”.

Las personas que ya compraron entradas para las fechas reprogramadas podrán consultar las alternativas disponibles a través de Ticketmaster Colombia.

Por ahora, los seguidores deberán esperar el anuncio oficial con las nuevas fechas de los conciertos de Carlos Vives en 2027.

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