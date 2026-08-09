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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 8 de septiembre de 2026

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septiembre 08 de 2026
03:48 p. m.
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  • Reunión trascendental del secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y el presidente Abelardo de la Espriella en la sede de la presidencia en Barranquilla. Seguridad y comercio serán los puntos claves del encuentro.
  • El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que levanta la suspensión de permisos para el porte de armas de fuego en el país. Precisó que se mantendrán los requisitos y los controles estrictos.
  • Desde este martes vuelve el racionamiento de agua en seis comunas de Medellín. La cuota de ahorro voluntario no se cumplió. La suspensión del servicio afectará a 109 mil hogares.
  • En Gachantivá, Boyacá, habrá racionamiento de agua durante 20 horas al día y los cartageneros se debaten entre las altas temperaturas y posibles sanciones por el aumento en el consumo de energía.
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