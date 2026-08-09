Incendios en Europa y tormentas en EE. UU.: El mapa del riesgo climático en 2026

Las pérdidas globales aseguradas por catástrofes naturales alcanzaron los 42.000 millones de dólares en la primera mitad de 2026, lo que representa una caída del 16 % respecto al promedio de los últimos diez años y la cifra más baja registrada para un primer semestre desde 2020, según el más reciente estudio publicado por el Instituto Swiss Re.

Sin embargo, la reaseguradora advirtió que esta aparente tranquilidad no debe interpretarse como una reducción del riesgo climático global.

A pesar de que la actividad de tormentas convectivas severas en Estados Unidos se mantuvo por encima del promedio, las tormentas más destructivas esquivaron zonas con alta concentración de bienes asegurados como Texas o las Grandes Llanuras del Sur.

A nivel mundial, estas tormentas siguieron siendo el principal motor de reclamos, acumulando 28.000 millones de dólares en pérdidas cubiertas.

Las grandes pérdidas que se prevén

Por otro lado, la diferencia entre las pérdidas económicas totales (estimadas en 107.000 millones de dólares) y los daños asegurados sigue siendo notable en regiones vulnerables. Un ejemplo clave fue la secuencia de terremotos en Venezuela, que provocó daños económicos por 20.000 millones de dólares, la mayor parte sin cobertura debido a la baja penetración de seguros en la zona.

El informe también pone foco en Europa, donde el calor récord registrado en junio y las sequías prolongadas adelantaron una intensa temporada de incendios forestales con afectaciones en países como España y Francia. Aunque el riesgo de incendios históricamente ha representado una fracción menor de las pérdidas aseguradas en el continente, es la amenaza meteorológica de mayor crecimiento global, con incrementos reales de entre el 8 % y el 11 % anual desde 1970.

Desde Swiss Re recalcan que la segunda mitad del año suele concentrar el 58 % de las pérdidas anuales aseguradas, impulsada por la temporada de huracanes en el Atlántico Norte. Ante el aumento continuo del valor de los bienes construidos en zonas expuestas y los crecientes costes de reconstrucción, los expertos enfatizan la necesidad de reforzar las medidas de resiliencia urbana para garantizar la sostenibilidad del mercado asegurador a largo plazo.