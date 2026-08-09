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Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

La noticia fue confirmada por la ministra María Nohemi Arboleda Arango.

Factura de energía.
Factura de energía. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
02:51 p. m.
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En la tarde de este martes 8 de septiembre se confirmó que las tarifas de energía en el país tendrán un aumento como consecuencia de el fenómeno de El Niño.

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Tarifas de energía van a subir: Minminas

Así lo afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango. Según la jefe de cartera, los recursos que actualmente se tienen no son los que van a cubrir las nuevas demandas que se van a presentar en el país.

"No nos digamos mentiras, las tarifas tienen que subir, ¿por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los hídricos los que van a tener toda la demanda. O sea, el que va a marginar es alguien que tiene gas, un gas que le vale mucho y que va creciendo también por los problemas que hay a nivel internacional", explicó.

También reveló que los recursos que actualmente se mantienen, tienen ciclos. "Vamos a tener seguramente algunas fallas, mantenimientos, eso sucede en El Niño. Entonces yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer".

Según al jefe de cartera, actualmente el sector se encuentra en un punto que históricamente no había registrado. "Recibimos un sector como históricamente no lo habíamos tenido. Yo les puedo decir que El Niño que vamos a vivir ahora va a ser un niño que suma todos los problemas que hemos tenido en niños anteriores”.

Fenómeno El Niño se intensificará en lo que resta del 2026

Hace algunos días, la ONU lanzó una grave alerta sobre el Fenómeno El Niño. De acuerdo con el organismo de Naciones Unidas, el fenómeno se intensificará durante los próximos meses y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde que comenzó su monitoreo hace cuatro décadas.

Incluso, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial, existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño continúe hasta febrero del 2027 y que sus efectos sobre las temperaturas y las lluvias se prologuen durante buena parte del próximo año.

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