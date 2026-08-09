"Les habré caído mal por algo": Lamine Yamal responde a Dembélé por no incluirlo en el top 3 del Balón de Oro

Este martes 8 de septiembre, la revista especializada France Football dio a conocer la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026. Entre las principales sorpresas, se encuentra la inclusión del colombiano Luis Díaz, pues no tuvo el mundial que sus fanáticos esperaban, y Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, que, a pesar de no jugar en una liga top, tuvo una gran participación en la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Además de los mencionados, otra de las grandes sorpresas fue la nominación del portero revelación Vozinha, que fue figura en el Mundial 2026 gracias a sus grandes atajadas con la selección de Cabo Verde que, además, lo llevaron a convertirse en una celebridad de las redes sociales.

Polémica por declaraciones de Dembélé y respuesta de Lamine Yamal

En entrevista con el diario L'Equipe, el delantero francés Ousmane Dembelé fue consultado por sus tres candidatos a llevarse el premio de Balón de Oro 2026 y su respuesta causó polémica en el entorno del fútbol europeo; eligió a su compañero de equipo Khvicha Kvaratskhelia, al delantero inglés Harry Kane y a su compatriota Kylian Mbappé, siendo este último el motivo de la polémica.

Horas después, en rueda de prensa previa a la jornada de Champions League, un periodista le preguntó a Lamine Yamal sobre la elección de Dembélé y su respuesta dio de qué hablar: "¿Es amigo de Kylian, no? La verdad que no me importa. (...) Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, les habré caído mal por algo", respondió la figura del FC Barcelona, y las redes sociales no dejaron pasar la picante respuesta.

Respuesta de fanáticos a declaraciones de Yamal

Algunos de los internautas aprovecharon las explosivas declaraciones de Lamine para demostrar su apoyo al delantero 'culé' mientras otros afirman que Dembélé tiene la razón y la autoridad para hacer ese tipo de comentarios, ya que es el actual ganador del premio. La rivalidad entre hinchas del Real Madrid y Barcelona ha hecho que las declaraciones tomen más relevancia y durante los días que faltan para conocer al ganador, podrían haber más respuestas por parte de los involucrados.