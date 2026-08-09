CANAL RCN
Deportes

"Les habré caído mal por algo": Lamine Yamal responde a Dembélé por no incluirlo en el top 3 del Balón de Oro

El futbolista francés del PSG escogió a Mbappé, Harry Kane y Kvaratskhelia como sus favoritos a ganar el premio.

Yamal responde a declaraciones de Dembélé.
Foto: @carrusel en TikTok | L'Equipe

Noticias RCN

septiembre 08 de 2026
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 8 de septiembre, la revista especializada France Football dio a conocer la lista de 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2026. Entre las principales sorpresas, se encuentra la inclusión del colombiano Luis Díaz, pues no tuvo el mundial que sus fanáticos esperaban, y Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, que, a pesar de no jugar en una liga top, tuvo una gran participación en la Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Estos son los nominados al Balón de Oro 2026: ¡hay dos colombianos!
RELACIONADO

Estos son los nominados al Balón de Oro 2026: ¡hay dos colombianos!

Además de los mencionados, otra de las grandes sorpresas fue la nominación del portero revelación Vozinha, que fue figura en el Mundial 2026 gracias a sus grandes atajadas con la selección de Cabo Verde que, además, lo llevaron a convertirse en una celebridad de las redes sociales.

Polémica por declaraciones de Dembélé y respuesta de Lamine Yamal

En entrevista con el diario L'Equipe, el delantero francés Ousmane Dembelé fue consultado por sus tres candidatos a llevarse el premio de Balón de Oro 2026 y su respuesta causó polémica en el entorno del fútbol europeo; eligió a su compañero de equipo Khvicha Kvaratskhelia, al delantero inglés Harry Kane y a su compatriota Kylian Mbappé, siendo este último el motivo de la polémica.

Horas después, en rueda de prensa previa a la jornada de Champions League, un periodista le preguntó a Lamine Yamal sobre la elección de Dembélé y su respuesta dio de qué hablar: "¿Es amigo de Kylian, no? La verdad que no me importa. (...) Todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, les habré caído mal por algo", respondió la figura del FC Barcelona, y las redes sociales no dejaron pasar la picante respuesta.

¿Quién será el ganador del Balón de Oro 2026, según la IA? Estos son los favoritos
RELACIONADO

¿Quién será el ganador del Balón de Oro 2026, según la IA? Estos son los favoritos

Respuesta de fanáticos a declaraciones de Yamal

Algunos de los internautas aprovecharon las explosivas declaraciones de Lamine para demostrar su apoyo al delantero 'culé' mientras otros afirman que Dembélé tiene la razón y la autoridad para hacer ese tipo de comentarios, ya que es el actual ganador del premio. La rivalidad entre hinchas del Real Madrid y Barcelona ha hecho que las declaraciones tomen más relevancia y durante los días que faltan para conocer al ganador, podrían haber más respuestas por parte de los involucrados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

🔴EN VIVO🔴 Santa Fe vs. Vasco da Gama: siga en directo el partido de Copa Sudamericana

Champions League

Todos los colombianos que jugarán en la Champions League 2026/27

Balón de Oro

¿Quién será el ganador del Balón de Oro 2026, según la IA? Estos son los favoritos

Otras Noticias

Antioquia

Gobernador de Antioquia denuncia que disidencias de Calarcá están amenazando a tres alcaldes del departamento

Según la denuncia del mandatario, las intimidaciones también estarían dirigidas contra otras personas de varios municipios.

Shakira

Shakira reveló la lista de artistas que participarán junto a ella en su residencia en España

La barranquillera compartió el listado de los artistas que, por primera vez, la acompañarán en el escenario.

Ministerio de Minas y Energía

Confirman que tarifas de energía van a subir por el fenómeno de El Niño

Europa

Incendios en Europa y tormentas en EE. UU.: El mapa del riesgo climático en 2026

Invima

Alerta del Invima: suplemento para bajar de peso se vende en Colombia de forma ilegal