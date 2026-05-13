Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 12 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 13 de 2026
12:51 a. m.
12:51 a. m.
- La Fiscalía se abstuvo de levantar las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo que solicitó el Gobierno. Una de las motivaciones es que no conoce a profundidad los términos del proceso con la organización.
- El Consejo de Estado aclaró que los dineros pensionales están seguros y dando rentabilidad, tras la reacción de Gobierno por el freno puesto al traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones.
- Durante 9 años, una niña en Ibagué fue sometida a múltiples actos de violencia. La Fiscalía reveló que la menor fue torturada y abusada por su padrastro, al parecer, con complicidad de la madre.