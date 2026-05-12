Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 12 de mayo de 2026

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mayo 12 de 2026
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  • Nuevo choque entre el Gobierno Nacional y las altas cortes por la decisión de poner freno al giro de $25 billones de las AFP a Colpensiones.
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  • Periodistas y reporteros rindieron un sentido homenaje en Cali a Mateo Pérez, el joven comunicador asesinado en Antioquia. Exigieron garantías para ejercer el periodismo en medio de la violencia que azota al país.
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