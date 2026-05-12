Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / martes 12 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 12 de 2026
11:00 a. m.
11:00 a. m.
- Nuevo choque entre el Gobierno Nacional y las altas cortes por la decisión de poner freno al giro de $25 billones de las AFP a Colpensiones.
- Un bebé recién nacido murió en Bucaramanga esperando la autorización para el traslado a un centro médico de alta complejidad.
- Periodistas y reporteros rindieron un sentido homenaje en Cali a Mateo Pérez, el joven comunicador asesinado en Antioquia. Exigieron garantías para ejercer el periodismo en medio de la violencia que azota al país.