Ideam le pone fecha al fenómeno de El Niño y explica si podría volver el racionamiento

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry, confirmó en La FM que existe más de un 90 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se presente durante el segundo semestre.

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Aunque aclaró que aún no es posible determinar con exactitud el momento de consolidación ni la duración del fenómeno. Echeverry explicó que las aguas del océano Pacífico ya están presentando anomalías térmicas, lo que es igual a un calentamiento habitual en este periodo.

¿Cuándo se podría consolidar el fenómeno?

Según la directora, la probabilidad inicial del 61 % comunicada en meses anteriores corresponde específicamente a mayo, pero a finales de ese mes se tendrá mayor claridad en cuanto a la madurez del fenómeno.

“Lo que sí sabemos es que en este momento ya las aguas están calientes, tienen ya anomalía. Estamos esperando que se termine el mes y poder revisar si esa anomalía se estabiliza”, precisó.

También mencionó que se presentará una disminución en los caudades a nivel nacional. Esto, por causa principalmente de la falta de lluvias y enfatizando que será paulatino.

Aún no se puede pensar que vuelva el racionamiento

En cuanto a la intensidad, la directora aclaró que la probabilidad de que sea moderado, fuerte o muy fuerte es la misma; pero no descartó que sea débil. No obstante, se debe tener en cuenta que la temperatura será mayor que, por ejemplo, la presentada en 2024.

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El Ideam ha implementado un sistema de alertas tempranas desde febrero, emitiendo comunicados públicos en conjunto con la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad participa en múltiples mesas técnicas con sectores clave como agricultura, transporte, el sector privado a través de la ANDI, y autoridades locales como la Alcaldía de Bogotá.

2024 es un año referencia por la situación que conllevó, por ejemplo, al racionamiento de agua en Bogotá y municipios cercanos de Cundinamarca. La medida duró un año y buscó ayudarle a los embalses, principalmente el Sistema Chingaza.