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Confesiones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña conmocionaron las redes: video

Alejandro Estrada recordó a Nataly Umaña y desató reacciones en redes sociales.

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Fotos: IG Alejandro Estrada y Nataly Umaña

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
06:57 a. m.
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Las declaraciones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña en La Casa de los Famosos se volvieron tendencia en redes sociales. El actor recordó su matrimonio con la actriz y sorprendió por la forma en que habló de ella durante una conversación dentro del reality del Canal RCN.

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Alejandro Estrada continúa posicionándose como uno de los participantes más comentados y respaldados por el público de la actual temporada de La Casa de los Famosos y en las últimas horas el actor cucuteño generó revuelo por unas confesiones relacionadas con su exesposa, Nataly Umaña, quien participó en la primera temporada del programa.

Durante una charla con otros participantes, Estrada habló sobre el final de su relación sentimental y dejó claro que, pese a la separación, mantiene admiración y respeto por la actriz con quien compartió más de 12 años de matrimonio.

Los matrimonios siempre están en un sube y baja, y sí estábamos en baja (…) En 12 años siempre supe con quien estuve, una persona increíble, legal, centrada, organizó mi vida, todo todo. No creo que vuelva a encontrar una mujer como ella, expresó el actor dentro del reality.

Las palabras rápidamente se viralizaron en plataformas en redes sociales donde miles de usuarios reaccionaron al tono conciliador y emotivo con el que habló de su expareja.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una conversación entre Alejandro Estrada y Valentino Lázaro. Allí, el actor reveló que meses antes de ingresar al reality volvió a encontrarse con Nataly Umaña.

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Según explicó, ese encuentro ocurrió para hablar sobre algunos temas pendientes y asuntos relacionados con su mascota. No obstante, reconoció que la reunión despertó múltiples emociones.

Tres meses antes de entrar aquí nos vimos y yo sentí de todo, confesó.

Además, Estrada insistió en destacar las cualidades personales de la actriz y aseguró que siempre fue “una mujer muy correcta”.

Declaraciones de Alejandro Estrada sobre Nataly Umaña

La historia entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña sigue siendo uno de los temas más recordados por los seguidores de La Casa de los Famosos. La separación de la pareja ocurrió en medio de la exposición mediática que dejó la participación de la actriz en la primera temporada del reality al involucrarse sentimentalmente con el panameño Miguel Melfi.

Por eso, las recientes declaraciones del actor despertaron nuevamente el interés del público y alimentaron el debate en redes sociales sobre una posible reconciliación en un futuro.

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Mientras avanza el reality, Alejandro Estrada continúa fortaleciéndose como uno de los concursantes más relevantes de la competencia y cada una de sus declaraciones sigue generando impacto entre los televidentes.

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