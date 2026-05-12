Santa Fe bailó al América en El Campin y clasificó a las semifinales de la Liga Betplay 2026

Este martes, Independiente Santa Fe selló su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I tras arrollar 4-0 al América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Con un estelar Hugo Rodallega, autor de un triplete, el equipo bogotano cerró la llave de cuartos de final con un contundente marcador global de 5-1.

Tras el empate 1-1 en el Pascual Guerrero, la expectativa por el duelo de vuelta era máxima. Sin embargo, Santa Fe no dio espacio a las dudas. Desde el pitazo inicial, los dirigidos por Pablo Repetto impusieron condiciones, presionando la salida de un cuadro escarlata que se vio errático en defensa.

La apertura del marcador llegó al minuto 33. Tras una asistencia precisa de Nahuel Bustos, Hugo Rodallega definió con frialdad para poner el 1-0. El golpe dejó aturdido al América, que antes de irse al descanso cometió una falta dentro del área. El propio Rodallega, con la jerarquía que lo caracteriza, cambió el penal por gol al minuto 45, enviando a Santa Fe a los vestuarios con una ventaja cómoda.

En la segunda mitad, David González intentó recomponer al América con cambios ofensivos, pero la efectividad estuvo del lado local. Al minuto 56, Nahuel Bustos pasó de asistente a goleador, aprovechando una habilitación de Omar Fernández para marcar el tercero y desatar la euforia en las tribunas.

Lejos de conformarse, el "León" mantuvo la intensidad. La noche soñada de Rodallega se completó al minuto 84, cuando firmó su 'hat-trick' tras un pase de Franco Fagúndez. El 4-0 definitivo no solo fue un reflejo de la superioridad táctica de Santa Fe, sino también una declaración de intenciones para lo que viene en el torneo.

Independiente Santa Fe ahora espera por su rival en la siguiente fase (que saldrá de la llave entre Junior y Once Caldas), con la ilusión intacta de bordar una nueva estrella en su escudo y el respaldo de una afición que hoy, más que nunca, cree en el proceso.