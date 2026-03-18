Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 17 de marzo de 2026

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marzo 18 de 2026
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  • Hubo negligencia de la Nueva EPS en el caso del niño Kevin Acosta, eso concluye la Procuraduría tras realizar una investigación de los hechos que rodean su muerte.
  • Después de seis días de estar secuestradas, fueron liberadas en el Bajo Cauca Antioqueño las menores de 14 y 15 años de edad que estaban en poder de las disidencias de alias Calarcá.
  • Con una velatón, familiares y amigos recordaron al funcionario del acueducto asesinado la tarde de este lunes en el sector de El Salitre en Bogotá.
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