Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 17 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 18 de 2026
07:02 a. m.
07:02 a. m.
- Hubo negligencia de la Nueva EPS en el caso del niño Kevin Acosta, eso concluye la Procuraduría tras realizar una investigación de los hechos que rodean su muerte.
- Después de seis días de estar secuestradas, fueron liberadas en el Bajo Cauca Antioqueño las menores de 14 y 15 años de edad que estaban en poder de las disidencias de alias Calarcá.
- Con una velatón, familiares y amigos recordaron al funcionario del acueducto asesinado la tarde de este lunes en el sector de El Salitre en Bogotá.