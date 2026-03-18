Tabla de posiciones tras la goleada de Millonarios a Nacional en la fecha 12

La fecha 12 del fútbol profesional colombiano comenzó con movimientos importantes en la tabla de posiciones tras una noche contundente en Bogotá.

Millonarios derrotó 3-0 a Atlético Nacional en el estadio El Campín y le dio un golpe directo al líder del torneo, reavivando la pelea por los primeros lugares de la Liga BetPlay I-2026.

La jornada arrancó con el empate 2-2 entre Llaneros y Cúcuta en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, un resultado que dejó todo en igualdad para ambos equipos en la zona media. Sin embargo, el foco de la fecha estuvo en el clásico colombiano entre ‘embajadores’ y ‘verdolagas’, que ya venían de enfrentarse recientemente en la Copa Sudamericana.

En esta ocasión, el equipo dirigido por Fabián Bustos volvió a imponer condiciones. Tal como ocurrió en Medellín días atrás, Millonarios repitió la dosis con tres anotaciones que dejaron sin reacción a Nacional. Rodrigo Contreras abrió el marcador, Mateo García amplió la ventaja y Leonardo Castro sentenció el compromiso, desatando la celebración en un Campín colmado.

El partido tuvo un punto de quiebre temprano. Al minuto 14, Atlético Nacional tuvo la oportunidad de adelantarse desde el punto penal tras una mano en el área. Sin embargo, Alfredo Morelos desperdició la ocasión con un remate que se fue por encima del arco. Desde ese momento, el conjunto visitante no logró recomponerse.

La situación se agravó para Nacional con las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano, que dejaron al equipo con nueve hombres en el tramo final del encuentro, facilitando el dominio total del conjunto capitalino.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026 tras la goleada de Millonarios

Con este resultado, Atlético Nacional se mantiene en la cima con 24 puntos, Once Caldas con 22 y Deportivo Pasto con 21 se acercan peligrosamente, mientras que Internacional de Bogotá se consolida con 20 unidades y un rendimiento equilibrado.

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Junior, con 19 puntos, también se mantiene en la pelea en una zona alta cada vez más apretada. Más abajo, Atlético Bucaramanga sorprende con 18 puntos y un invicto que respalda su solidez, mientras que América de Cali y Millonarios, ambos con 17 unidades, cierran parcialmente el grupo de los ocho clasificados.

Atlético Nacional — 24 pts Once Caldas — 22 pts Pasto — 21 pts Internacional de Bogotá — 20 pts Junior — 19 pts Bucaramanga — 18 pts América — 17 pts Millonarios — 17 pts Tolima — 16 pts Deportivo Cali — 15 pts Llaneros — 15 pts Águilas Doradas — 15 pts Fortaleza — 14 pts Santa Fe — 11 pts Medellín — 10 pts Jaguares — 10 pts Boyacá Chicó — 7 pts Cúcuta — 7 pts Alianza — 5 pts

Millonarios vs Nacional: resultado que cambia la tabla de posiciones

Este triunfo no solo significó tres puntos para Millonarios, sino un impulso anímico clave en la recta media del campeonato. Con 17 unidades en 12 partidos, el equipo azul entra de lleno en la disputa por un lugar en los cuadrangulares.

La fecha continuará con varios partidos determinantes. Este miércoles 18 de marzo se disputarán los encuentros entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá frente a Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga contra Once Caldas y Deportivo Cali ante Independiente Santa Fe.

El jueves cerrará la jornada con Alianza vs Jaguares, Deportes Tolima vs Fortaleza y Medellín contra Junior.

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Con varios equipos separados por pocos puntos, la Liga BetPlay I-2026 entra en una fase decisiva donde cada resultado puede redefinir la tabla de posiciones.