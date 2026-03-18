Bebé de dos meses a punto de quedar ciego por una cirugía que no autoriza la EPS Mutualser

Mutualser no ha aprobado un estudio previo ni el procedimiento quirúrgico para el bebé que podría quedar totalmente ciego por glaucoma congénito.

marzo 18 de 2026
06:50 a. m.
Un bebé de dos meses enfrenta el riesgo de quedar ciego permanentemente debido a la falta de autorización de su EPS Mutualser para realizar una cirugía urgente de glaucoma congénito en Barranquilla.

Eduardo lleva un mes hospitalizado en una clínica del norte de Barranquilla mientras su madre, Dana Arellano, espera una respuesta definitiva de Mutualser para que autoricen el procedimiento quirúrgico que necesita su hijo.

Mi bebé padece de glaucoma congénito. Él necesita una cirugía urgente porque hay probabilidad de quedar ciego (…) se le revientan las córneas y ya no le pueden hacer nada.

EPS Mutualser no autoriza la cirugía de un bebé que podría quedar ciego

De acuerdo con la madre, la espera por autorización se ha extendido por dos meses sin una solución concreta. "La EPS no ha dicho nada, solo me dice que sí, que va a solucionar, pero no me soluciona”.

La familia interpuso una acción de tutela buscando agilizar la respuesta de la entidad de salud:

La respondieron, quedaron en hacerle el procedimiento antes de ayer y no cumplieron.

El personal médico de la clínica donde se encuentra hospitalizado Eduardo ha indicado a la familia que deben comunicarse con su EPS, ya que la EPS es la que ordena todo.

Actualmente, no existe autorización ni para la cirugía ni para la tonometría, un examen previo necesario para realizar el procedimiento.

“Ayúdenme con mi bebé para que no quede ciego”: la suplica de su madre

La Personería de Barranquilla se comprometió a gestionar ante la EPS el tratamiento que necesita el menor.

Dana Arellano hizo un llamado urgente a las autoridades:

Por favor, me ayuden con mi bebé para que no quede ciego, que me ayuden a solucionar su operación.

La madre también reveló que otros pacientes en la clínica enfrentan situaciones similares, incluyendo niños que necesitan cirugías de corazón abierto sin recibir autorización.

