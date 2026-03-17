Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 17 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 17 de 2026
08:53 a. m.
08:53 a. m.
- Doloroso desenlace para Jeison Pinzón, un joven estudiante de economía que murió esperando a que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, autorizara su tratamiento para la leucemia. En videos, el universitario suplicaba atención oportuna.
- El motociclista que atropelló a un adulto de 90 años en Engativá fue enviado a la cárcel. Durante la audiencia, la Fiscalía reveló que iba con exceso de velocidad y en grado uno de alicoramiento.
- Continúa la protesta de indígenas en Medellín sin que se logren acuerdos para su retorno a los territorios. Las autoridades están preocupadas por el alto número de menores y la posible vulneración de sus derechos.