Publican ranking de colegios en Colombia 2026: lista de los mejores en inglés, ciencias y matemáticas

El panorama educativo en Colombia sigue mostrando avances importantes, y así lo deja ver el más reciente ranking publicado por Sapiens Research, que evaluó a los mejores colegios del país por desempeño en áreas clave como inglés, matemáticas, ciencias, lectura y sociales.

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El estudio, basado en datos de 2023-2024 y presentado en su versión 2026, analizó 810 instituciones, de las cuales solo 205 lograron clasificar, y apenas 21 alcanzaron el reconocimiento Top por destacarse en las cinco materias.

Este listado, titulado “100 Mejores Colegios por Materias”, se ha convertido en una referencia para padres de familia y expertos en educación, pues no mide resultados de un solo año, sino que toma en cuenta el rendimiento sostenido de los estudiantes durante los últimos tres años, utilizando los índices del sistema Prisma del Icfes.

Los mejores colegios de Colombia por materias en 2026

El ranking posiciona a tres instituciones como líderes indiscutibles en el país. El Liceo Campo David, en Bogotá, se destacó al ocupar el primer lugar en lectura, matemáticas y ciencias, consolidando su reputación como uno de los colegios con mejor rendimiento académico integral.

Por su parte, el Colegio Bilingüe Buckingham, también en Bogotá, lideró en inglés, seguido por St. George’s School y el Colegio El Camino Academy, confirmando el dominio de la capital en la enseñanza de una segunda lengua.

En el área de sociales, el primer puesto fue para el Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali, que además logró ubicarse en el segundo lugar nacional en matemáticas y ciencias, mostrando un desempeño consistente en varias áreas.

Ranking en Bogotá: así se ubican algunos colegios destacados

Dentro del panorama nacional, Bogotá concentra varias de las instituciones mejor posicionadas. Aunque no todas ocupan los primeros lugares por materia, sí mantienen un rendimiento destacado en el ranking general.

Algunos de los colegios más reconocidos en la capital son:

Colegio Los Nogales (#6)

Colegio Colombo Americano CAS (#7)

St. George’s School (#8)

St. Matthew School

Gimnasio Vermont.

Estos resultados reflejan una tendencia clara: la capital sigue liderando en calidad educativa, especialmente en inglés y ciencias.

Cabe destacar que, según Sapiens Research, “los colegios que aparecen en este ranking no solo destacan por resultados, sino por consistencia académica en el tiempo”, un factor clave en la formación de estudiantes competitivos.

Este ranking no solo sirve como guía para elegir institución educativa, sino también como una radiografía del nivel académico en Colombia, donde cada vez más colegios apuestan por la excelencia en múltiples áreas del conocimiento.