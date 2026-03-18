Delcy Rodríguez decreta Día de Júbilo Nacional por victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

La selección nacional de Venezuela se consagró campeona del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 tras vencer a Estados Unidos con marcador de 3-2, en un encuentro que paralizó a toda la nación y que reunió a más de 36.700 espectadores. El triunfo representa la primera corona mundialista en la historia del béisbol venezolano.

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Un juego histórico

El lanzador Eduardo Rodríguez lideró la apertura con una actuación dominante, neutralizando a la ofensiva estadounidense en momentos críticos.

La ventaja llegó en el quinto episodio, cuando Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario que puso el 2-0 provisional y desató la euforia de los fanáticos. La victoria se selló con un cierre dramático que mantuvo en vilo a todo el país.

Día de júbilo nacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes la declaración de «Día de Júbilo Nacional no Laborable» para celebrar el triunfo.

"He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar, expresó en su cuenta de X. También invitó a la población a participar en un "gran concierto", del que no ofreció más detalles.

En Telegram, Rodríguez aseguró que todo el país está "demasiado feliz" y dijo querer agradecer y abrazar» a los integrantes de la selección. «Ustedes representan cada cielo, cada mar, cada tierra de esta hermosa patria de nuestro libertador Simón Bolívar. Felicitaciones", agregó en un video.

La victoria fue celebrada por dirigentes de distintos sectores políticos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado, quien felicitó a la selección en redes sociales.

Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habían deseado suerte al equipo venezolano.

El histórico triunfo y la primera clasificación a una final del Clásico Mundial de Béisbol unieron a los venezolanos en un festejo que trascendió diferencias políticas y sociales.