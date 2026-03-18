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Se acabó: Eidevin y Mariana le dieron fin a su vínculo amoroso tras ver el cine de La Casa de los Famosos

Los participantes protagonizaron una amplia polémica al ver varias escenas del cine.

Foto: Canal RCN
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marzo 18 de 2026
07:03 a. m.
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El cine llegó a La Casa de los Famosos Colombia y, como es de costumbre, todas las celebridades reaccionaron a las polémicas imágenes que, sin duda alguna, alteraron la calma en la casa más famosa del país.

El corto estuvo dividido en varias partes. Allí pudieron observar desde traiciones dentro de vínculos amistosos hasta elementos que dieron por finalizada varias de las relaciones que se fueron conformando con el paso de las semanas.

Este fue el caso de Eidevin y Mariana Zapata, quienes tuvieron una contundente conversación con la que dieron por finalizado su vínculo amoroso.

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¿Qué se observó en el cine?

El ‘Jefe’ tomó la decisión de, con la ayuda del público, recopilar algunas de las escenas más polémicas que se han presentado en el juego para ser mostradas ante todos. Parte de los clips dejaron al descubierto varias estrategias inéditas, escenas amorosas y comentarios negativos entre los mismos grupos de amigos.

Sin embargo, uno de los clips que llamaron más la atención fue el que se presentó entre Mariana y Eidevin, pues se observó cómo se fue conformando la relación que ya ha dado tema de conversación en redes sociales.

No obstante, la mujer dejó saber, en reiteradas ocasiones, que el barranquillero no era de su total gusto por lo que no lo consideró como un candidato para ser su pareja.

Por parte de Eidevin se vieron varias escenas en donde el hombre negó sentir atracción por Karola. Sin embargo, se visualizaron varios clips en donde se les veía abrazados, hablando y protagonizando otras escenas cercanas.

Por esto, al finalizar la presentación, la antioqueña manifestó su inconformidad con los hechos ya que afirmó que no iba a compartir la habitación del líder con el hombre, quien minutos después rompió en llanto al percatarse de lo ocurrido.

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Escena entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz en el cine

Por otro lado, la polémica entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se ha tornado en un bochornoso escándalo que ha incluido a varios participantes. Su ruptura se ha convertido en uno de los principales temas de discusión en el que todos han dado su opinión.

Pese a que Ruiz manifestó haberse sentido halada por el actor, el ‘Jefe’ decidió reproducir las imágenes en donde se repitió el polémico encuentro en el que el hombre tomó a la famosa del brazo.

La escena generó nuevas discordias, pues, mientras que algunos expresaron que el acto fue "exagerado" por la mujer, otros apoyaron nuevamente su versión de los hechos.

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